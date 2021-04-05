Ержан Ашикбаев назначен послом РК в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы родился 16 июня 1974 года в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1998 г.). Советник 2-го класса.

С 1998 года по 2002 года – референт, атташе в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

С 2002 года по 2004 года – первый секретарь посольства Республики Казахстан в Бельгии.

С 2004 года по 2005 года – заместитель директора департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества МИД РК.



Руководитель Канцелярии министра иностранных дел Республики Казахстан (2005-2007);

Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2009);

Посол по особым поручениям - советник Министра иностранных дел Республики Казахстан (2009-2011);

Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан - Официальный представитель Правительства Республики Казахстан (09.2012-10.2012);

Заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (10.2012-2013);

С 12.2013 был заместителем министра иностранных дел РК.



