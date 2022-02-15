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Ерулан Жамаубаев рассказал о пересмотре порядка закупок Фонда «Самрук-Қазына»

15 Февраля 2022 14:42
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Ерулан Жамаубаев рассказал о пересмотре порядка закупок Фонда «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, рассказал о работе по пересмотру порядка закупок Фонда «Самрук-Қазына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С текущего года введен в действие закон, регулирующий закупки нацкомпаний, в том числе Фонда «Самрук-Қазына». По нацкомпаниям сокращены 12 оснований для закупок из одного источника, а по фонду – 10. Закупки нацкомпаний полностью автоматизированы и максимально приближены к подходам госзакупок. Весь процесс прозрачен и доступен всем. Меры по сокращению закупок способом из одного источника в закупках нацкомпаний и фонда будут продолжены», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что ведется работа по пересмотру порядка закупок фонда.

«Здесь предлагается исключить закупки в рамках внутрихолдинговой кооперации.Также предложено сократить неконкурентные способы закупок, гармонизировать порядок с процедурами госзакупок и установить их регулирование одним документом, без излишних отсылок. Фонду важно обеспечить информационную наполняемость портала и предоставление участникам возможности для подачи жалоб в режиме онлайн.Совместная с фондом работа продолжается», - заключил Ерулан Жамаубаев.

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#Правительство РК   #ФНБ «Самрук Казына»   #Экономика   #Минфин РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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