21 Сентября 2022, 20:30

Ерулан Жамаубаев провел совещание по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросу преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В совещании приняли участие представители министерств финансов, национальной экономики, юстиции, Счетного комитета, агентств по делам государственной службы, по стратегическому планированию и реформам.

Участники совещания обсудили вопросы наделения Высшей аудиторской палаты дополнительными полномочиями по контролю за бюджетными и другими средствами, а также иные вопросы совершенствования системы государственного аудита.

Подводя итоги обсуждения, Е. Жамаубаев поручил заинтересованным государственным органам в установленном законодательством порядке внести на рассмотрение Правительства согласованный пакет соответствующих законодательных поправок.

Фото: primeminister.kz