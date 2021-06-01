ЕRTIS БАЛА FЕST проведут в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области пройдёт арт–фестиваль «ЕRTIS БАЛА FЕST», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Первого июня в честь Дня защиты детей в Павлодаре пройдёт арт–фестиваль «ЕRTIS БАЛА FЕST». Он состоится в учреждениях дополнительного образования и в школах из-за ожидаемой жары до +33 градусов и для недопущения массового скопления людей. Жители и гости города увидят достижения школьников, узнают об итогах учебного года», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

Например, в областном Дворце школьников будут представлены работы воспитанников кружков, школ-интернатов и детдомов региона: поделки и работы декоративно-прикладного искусства, выполненные в различной технике. Педагоги детских музыкальных школ представят персонажей-музыкантов в виде театральных зарисовок. В школе №25 Павлодара покажут работы воспитанников детской технической школы по темам «Автомоделирование», «Авиамоделирование», «Судомоделирование» и выставят работы воспитанников детских художественных школ.

По данным управления, в Экибастузе выставка пройдёт в образовательно-досуговом комплексе «Кайнар». Вниманию жителей представят детские работы в техниках декоративно-прикладного искусства, резьбы по дереву, архитектурного макетирования.

«Первого июня начнут работу пришкольные лагеря. В Павлодарской области запланировано открытие 323 пришкольных лагерей», - дополнили в управлении образования.