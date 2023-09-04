Ерсин Отебаев назначен заместителем акима Астаны
Стаж работы на госслужбе Ерсина Отебаева составляет более 11 лет. Специальность - инженер-строитель, юриспруденция. С 2012 года трудился специалистом в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» (г. Талдыкорган), с декабря 2012 года по 15 февраля 2015 года – главным инспектором акима области отдела организационно-инспекторской работы, ГУ «Аппарат акима Алматинской области (г. Талдыкорган).
На протяжении последних 8 лет занимал должности заместителя руководителя, руководителя в ГУ «Управление коммунального имущества и государственных закупок города Астаны», ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны».
Аким столицы Женис Касымбек поставил перед Ерсином Отебаевым ряд приоритетных задач по развитию города.