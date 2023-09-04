Ерсин Отебаев назначен заместителем акима Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с переходом заместителя акима Нурлана Солтамбекова на другую работу назначен заместитель акима Астаны. По согласованию с Администрацией Президента по принципу меритократии заместителем акима назначен 45-летний Ерсин Отебаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Стаж работы на госслужбе Ерсина Отебаева составляет более 11 лет. Специальность - инженер-строитель, юриспруденция. С 2012 года трудился специалистом в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» (г. Талдыкорган), с декабря 2012 года по 15 февраля 2015 года – главным инспектором акима области отдела организационно-инспекторской работы, ГУ «Аппарат акима Алматинской области (г. Талдыкорган).

На протяжении последних 8 лет занимал должности заместителя руководителя, руководителя в ГУ «Управление коммунального имущества и государственных закупок города Астаны», ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны».