Ернур Дауенов возглавил Комитет по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения РК Ернур Дауенов назначен председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Дауенов Ернур Нурланович родился в 1988 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Карагандинский университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 2009 году учителем истории Областной казахской гимназии-интерната для одаренных детей им. Ы. Алтынсарина.

С 2011 по 2013 годы работал научным сотрудником Академии национального образования им. Ы. Алтынсарина, заместителем директора школы для одаренных детей «Зерде» города Астаны, заведующим лабораторией регионального научно-практического центра «Ертіс дарыны».

С 2013 по 2014 гг. — главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования Павлодарской области.

С 2014 по 2015 гг. — заместитель руководителя отдела образования Щербактинского района

С 2015 по 2016 гг. — руководитель отдела образования Баянаульского района.

С 2016 по 2017 гг. работал заместителем руководителя управления образования Павлодарской области.

С 2017 по 2019 гг. — руководитель Управления внутренней политики Павлодарской области.

С 2019 года руководил Управлением культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

С августа 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан.













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