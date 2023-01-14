Ернур Айткенов станет сенатором от Павлодарской области: предварительные итоги ЦИК

14 Января 2023, 12:40

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Павлодарской области предоставили в ЦИК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня прошла процедура голосования. Областная избирательная комиссия провела подсчет голосов. Из 187 депутатов Павлодарской области сегодня было зарегистрировано 170 выборщиков. Все 170 получили бюллетени, проголосовали. Кандидатура Динары Айтжановой получила 21 голос, Ернура Айткенова – 148 голосов. 1 бюллетень был голос против всех», - сообщила журналистам председатель павлодарской областной территориальной избирательной комиссии Гульнар Аманжолова сразу после оглашения итогов предварительного подсчета голосов на выборах депутатов Сената Парламента Казахстана.

По ее словам, Павлодарская областная территориальная избирательная комиссия сегодня свой протокол направляет в центральную избирательную комиссию (ЦИК). Итоги, регистрация избранных депутатов – прерогатива ЦИКа.

«По Павлодарской области сегодня в Сенат избирался один депутат. От пяти кандидатов было выдвижение. Один кандидат был выдвинут тремя районными маслихатами, четыре кандидата – путем самовыдвижения», - уточнила Г. Аманжолова.

После проведения всех процедур были зарегистрированы три кандидата. Двои кандидатам было отказано в регистрации по несоответствию тех документов, которые они предоставили, и три кандидата были зарегистрированы.

9 января один кандидат по личному заявлению снял свою кандидатуру. Таким образом, по Павлодарской области в избирательные бюллетени были включены два кандидата: Ернур Айткенов и Динара Айтжанова.

Фото: gov.kz