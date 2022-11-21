Ернат Жунусов назначен директором департамента Минпросвещения РК

21 Ноября 2022, 18:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жунусов Ернат Гапуович назначен директором департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Республики Казахстан.

Е.Г. Жунусов имеет опыт работы в сфере ТИПО более 20 лет.

Родился в 1975 году.

Специальность - «Учитель труда, информатики и вычислительной техники».

Трудовой путь начал в 1996 году учителем трудового обучения в школе-лицее № 4 им. Абая города Сатпаева.

С 1999 по 2006 гг. - заведующий учебной частью, заместитель директора колледжа и заместитель директора лицея № 19.

2006 - 2009 гг. - эксперт, главный эксперт департамента технического и профессионального образования МОН РК.

2009 - 2015 гг. - руководитель управления ДТиПО МОН РК.

С 2015 года работал заместителем директора департамента технического и профессионального образования Министерства.

Фото: t.me/oqu_agartu