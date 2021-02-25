РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Ернат Мухамадиев назначен руководителем аппарата Минкультуры и спорта РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Мухамадиев Ернат Архатович назначен на должность руководителя аппарата МКС РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Ернат Мухамадиев родился в 1988 году в Таразе. Окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Оксфордский университет.

    Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности старшего эксперта отдела международной информации государственного учреждения «Назарбаев центр».

    В 2014-2016 гг. работал на руководящих должностях в департаменте по делам молодежи МОН РК.

    В 2016-2017 гг. — директор административного департамента Министерства по делам религии и гражданского общества РК.

    В 2017-2019 гг. — трудился в частной организации.

    С мая 2019 г. и по настоящее время занимал должность инспектора секретариата руководителя Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы.
    Теги:
    Правительство Правительство РК Минкультуры Назначения
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!