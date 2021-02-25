Ернат Мухамадиев назначен руководителем аппарата Минкультуры и спорта РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Мухамадиев Ернат Архатович назначен на должность руководителя аппарата МКС РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Ернат Мухамадиев родился в 1988 году в Таразе. Окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Оксфордский университет.

Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности старшего эксперта отдела международной информации государственного учреждения «Назарбаев центр».

В 2014-2016 гг. работал на руководящих должностях в департаменте по делам молодежи МОН РК.

В 2016-2017 гг. — директор административного департамента Министерства по делам религии и гражданского общества РК.

В 2017-2019 гг. — трудился в частной организации.

С мая 2019 г. и по настоящее время занимал должность инспектора секретариата руководителя Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы.