Ернат Бердигулов возглавил совет директоров НК «КазМунайГаз»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В составе совета директоров АО НК «КазМунайГаз» произошли изменения. По итогам внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) Ернат Бердигулов избран председателем совета директоров (СД) КМГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.



Ернат Бердигулов имеет степень бакалавра по специальности «Государственная политика и международные исследования» (Университет Торонто, Канада), степень магистра наук по специальности «Деловое администрирование» (Уорикский университет, Великобритания), проходит обучение в Гарвардском институте развития лидерства (США). Был руководителем проектов в Whiteshield Partners, со-управляющим директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации АО «Самрук-Қазына», в настоящее время – управляющий директор по стратегии и управлению активами.

Прежний председатель СД КМГ, независимый директор Кристофер Уолтон вышел из состава СД согласно Кодексу корпоративного управления КМГ, т.к. находился в СД КМГ в качестве независимого директора более 9 лет.

Также в СД КМГ независимым директором избрана Сая Мыншарипова.