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Ернат Базил назначен заместителем акима Жетысуской области

28 Февраля 2023, 16:47
Ернат Базил назначен заместителем акима Жетысуской области Фото: gov.kz

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Жетысуской области Бейбит Исабаев представил своего нового заместителя. Им стал Ернат Базил, который ранее занимал должность руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как подчеркнул глава региона, Ернат Базил имеет большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, занимал руководящие должности в этой отрасли в различных государственных учреждениях Астаны и Алматы.

Бейбит Исабаев пожелал ему успехов на новом поприще.

Распоряжением акима Жетисуской области Туяков Женыс Шылбынович освобожден от должности заместителя акима области в связи с переходом на другую работу.

Базил Ернат Дуйсенбекулы родился в 1978 году. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальностям: «Инженер-строитель», «Финансы».

Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО «Корпорация Базис-А» в Алматы, где затем работал прорабом, начальником участка.

В разные годы работал ведущим, главным специалистом, начальником отдела управления строительства, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана, заместителем акима Жетысуского района Алматы.

С августа 2022 года – руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетысуской области.


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