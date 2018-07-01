Ернар Садирбаев рассказал о своем участии на «Славянском базаре»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 26 конкурсе исполнителей на «Славянском базаре», прошедшем в городе Витебске, казахстанский певец Ернар Садирбаев занял первое место. Сегодня певец и его продюсер Жан Муканов разделили радость победы с журналистами, поделившись впечатлениями о конкурсе в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Удивило все. Было много гостей, звезд. Мы были на открытии, где выступал сам президент страны, это уже говорит о том, какой уровень мероприятия. Победа была так близка, но я на самом деле считаю, что выступил достойно. Это был выбор членов жюри, ведь наши баллы были одинаковы. Были какие-то минусы и на то были причины, но - так значит было нужно. Для меня самое главное - мнение народа. Именно, нашего народа. Я сделал все, что мог и благодарен соотечественникам за поддержку. На предыдущем этапе из-за проблем со здоровьем я не смог показать все, на что способен. Никому не говорил, что болел, позвонил только маме. Но все равно получил высокие баллы. Все было отлично! Я выложился, как мог», - сказал Ернар Садирбаев.

Продюсер Жан Муканов отметил, что Ернар Садирбаев исполнил сложную песню на французском языке.



«В первый день фестиваля я исполнил песню на слова Андрея Вознесенского «Подберу музыку», а во второй - композицию на французском языке «Я сплю на розах», - уточнил сам певец.

«Это наша победа на фестивале. Было очень много нервов, бессонных ночей. Я лично очень рад, что мы смогли защитить честь страны, не подвели. На церемонии закрытия у Амре был красивый костюм. Он спросил меня, можно ли выйти с флагом? Я удивился: так костюм же не будет видно, на что он ответил: «Ну и что, зато флаг будет видно!». И на фото с церемонии закрытия он единственный конкурсант, который стоит, полностью прикрывшись флагом», - поделился Жан Муканов.

По его словам, номер в исполнении артиста вызвал бурю оваций, его очень тепло поддерживали соотечественники, находившиеся в зале. После выступления Садирбаев заявил, что всегда мечтал поднять на сцене флаг Казахстана и эта возможность у него появилась.

Продюсер подробно рассказал о певце. Его больше знают, как Амре. Именно под этим псевдонимом, созвучным с именем знаменитого казахского певца Амре Кашаубаева, он выступает на эстраде. Ернар является студентом четвертого курса Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Он поет в стилях R&B, bossanova-Latino, pop-classic, pop.

Автор: Гульмира Сарбасова

Фото: instagram.com/amre_official