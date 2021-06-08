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    14:21, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Эрнар Курмашев стал советником акима Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Эрнар Курмашев получил назначение штатным советником акима Алматы по креативной экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эрнар Курмашев родился 18 декабря 1984 года. Окончил КазНТУ имени Сатпаева, прошел стажировку в New York Film Academy. Работал руководителем ТОО Kazakhstan Computer Graphics, директором кинокомпании Astana Film Fund, генеральным продюсером международного кинофестиваля Almaty Film Festival.

    Занимал должность руководителя управления культуры Алматы, заместителя председателя правления Государственного центра поддержки национального кино.

    С апреля 2021 года является председателем правления ОЮЛ «Ассоциация креативных предпринимателей Казахстана».

    Выступал продюсером ряда казахстанских фильмов, таких как «Томирис», «Дорога к матери», «Каникулы off-line», «Районы», «Бизнесмены».


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