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    Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК

    9 Декабря 2022, 09:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил Ернара Баспаева заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Назначить Баспаева Ернара Женисовича заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.

    Ернар Баспаев родился в 1979 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. По специальности юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования.

    Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции Республики Казахстан.

    С 2002 по 2006 годы работал главным специалистом, заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Министерства юстиции.

    В 2006-2010 годы являлся начальником управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде. Работал заведующим сектором, заместителем заведующего отделом аппарата Верховного суда.

    В 2010 году назначен руководителем департамента юстиции по Атырауской области.

    В 2013-2019 годы являлся руководителем аппарата акима Атырауской области.

    В 2019-2022 годы работал государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан.

    13 апреля 2022 года Указом Главы государства был назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

    Фото: akorda.kz
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