Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Ермухамет Ертысбаев заявил, что уступит свое место, если фракция НПК в Мажилисе будет небольшая

30 Января 2023, 19:26
Ермухамет Ертысбаев заявил, что уступит свое место, если фракция НПК в Мажилисе будет небольшая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что уступит свое место другому в случае прохождения на выборах в Мажилис, если фракция возглавляемой им партии будет небольшая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне многие журналисты, партийцы задают вопрос, пойду ли я в Мажилис? Я вам честно отвечу, если мы одержим победу в 35-40 депутатов, конечно, я пойду. Чтобы быстро все наши идеи, программные установки, то есть все, что здесь прозвучало с этой трибуны, воплотить в жизнь в кратчайшие сроки», - сказал Ермухамет Ертысбаев, выступая на ХХIII внеочередном съезде Народной партии Казахстана

Однако спикер добавил, что может все случится.

«Если будет фракция небольшая, там 10-12-15 человек, я вам честно говорю, я свое место уступлю другому в списке. А сам буду дальше заниматься становлением и развитием нашей партии. Весь остаток своей жизни я хочу посвятить тому, чтобы мощная социал-демократическая народная партия была в нашей стране!», - подчеркнул Ермухамет Ертысбаев.

Он также заявил, что с апреля 2022 года партия пополнилась десятками тысяч новых членов и превратилась в мощную политическую силу, и озвучил прогноз, что при честном подсчете партия завоюет на выборах 40-45 мест в Мажилисе.

Как сообщалось ранее, НПК утвердила предвыборную программу и список кандидатов в депутаты.


Новости по теме
Новый Парламент обещает быть более активным – Еркин Тукумов
Известный эколог Айжан Скакова вступила в ряды партии «Байтак»
Акимат Павлодарской области опроверг фейковую информацию о кандидатах в депутаты
Теги:
Читайте также
Новый Парламент обещает быть более активным – Еркин Тукумов
Известный эколог Айжан Скакова вступила в ряды партии «Байтак»
Акимат Павлодарской области опроверг фейковую информацию о кандидатах в депутаты
Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты
НПК утвердила предвыборную программу
Большинство казахстанцев выступают за многопартийный Мажилис
Более половины избирателей намерены пойти на парламентские выборы 19 марта
Более двухсот депутатов маслихатов изберут в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
2 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
3 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
4 Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
5 Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанайской области

Лента новостей