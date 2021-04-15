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    09:49, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Ермухамет Ертысбаев: Закон о мирных собраниях – самое серьезное достижение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский политолог, экс-директор Казахстанского института стратегических исследований Ермухамет Ертысбаев поделился мнением касательно Закона о мирных собраниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Андрей Чеботарев – это известный казахстанский политолог, я его очень уважаю, давно его знаю. Когда директором стратегических исследований работал, я его усиленно приглашал на работу в институт, но он не согласился, он мне тогда открыто сказал, что хочет быть независимым политологом. Он очень много книг издал, монографий. Он сказал о том, что новый Закон о мирных собраниях – это самое серьезное достижение. На самом деле, я полностью согласен с его оценкой, потому что Глава государства с лета 2019 года, сразу после победы на Президентских выборах, когда он создал Нацсовет общественного доверия и выступил со своими программными политическими установками, сказал о необходимости принятия нового закона о мирных собраниях. Я вижу, что этот закон уже работает», - сказал Ермухамет Ертысбаев.

    По его мнению, полномасштабному использованию закона помешала пандемия.

    «Демократическая партия (она, правда, не зарегистрирована) уже три митинга провела, там и пикеты, и другие заявки. Другое дело, что в период пандемии эта политическая активность сильно поубавилась. Если бы ее не было, я думаю, гораздо больше воспользовались бы этим законом о мирных собраниях. Я хочу подчеркнуть, что Глава государства, несмотря на наличие такого широкого протестного электората в стране, достаточно сложных Президентских выборов, в период пандемии оказался верным своему слову и тому политическому слову, который избрал. Закон о мирных собраниях, если брать с марта 2019 года, это действительно самое серьезное достижение», - отметил спикер.

    «И мы привели этот закон в соответствие с Конституцией. Это же основной закон, а там четко прописано, что граждане Казахстана имеют право на мирные собрания и митинги. Эта норма Конституции, которую раньше оппозиция критиковала, и говорила о том, что разрешительный характер все это, власть не разрешает, она не работает… И для этого были серьезные основания, потому что в течение восьми лет не было ни одного митинга в Казахстане. Ни разу власть не разрешала, на основе НПА. Теперь, этот Закон о мирных собраниях работает», - заключил политолог.


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