Ермухамет Ертысбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев принял участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов. Он проголосовал на избирательном участке № 137, расположенном в здании Дворца Школьников им. М. Утемисова в Астане, передает МИА «Казинформ».

«Прошедшая парламентская избирательная кампания – это первый и самый крупный шаг к строительству Нового Казахстана», – заявил Ермухамет Ертысбаев, выйдя с избирательного участка.

Он отметил, что положительные изменения стали возможны благодаря инициативам Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Казахстан твердо встал на курс политических реформ.

«Президент остался верен своему слову, – подчеркнул глава НПК. – Несмотря на сложную международную ситуацию и непростое внутреннее положение, парламентские выборы состоялись».

По его словам, нынешняя предвыборная гонка заметно отличается от предыдущих. Изменилась система, превратившись из мажоритарной в смешанную, к выборам допущены не только представители партий, но и беспартийные общественные лидеры, ставшие самовыдвиженцами. Все это добавило участникам немало энтузиазма и воли к победе.

«Это самые интересные, содержательные и по-настоящему конкурентные выборы за все 30 лет Независимости нашей страны», – отметил Ермухамет Ертысбаев.

По мнению председателя Народной партии, прошедшая электоральная кампания наглядно показала, что народ Казахстана перестал быть объектом политики, а стал ее субъектом, принимающим решения и ответственным за судьбу своей страны.

«Это победа всего народа. Мы стали политической нацией, – подытожил глава НПК. – Мы хотим Справедливого Нового Казахстана – вот главный итог прошедшей парламентской избирательной кампании».

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов проходят сегодня, 19 марта 2023 года.