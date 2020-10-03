Ермухамет Ертысбаев: Праймериз – это мощное средство оздоровления партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праймериз 2020 – это мощное средство оздоровления правящей партии. Такое заявление сделал бывший советник Первого Президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев, передает МИА «Казинформ».

«За три месяца до выборов в Парламент «Nur Otan» предстал в совершенно новом свете. То есть это совершенно новая политическая партия. В августе прошлого года Нурсултан Назарбаев, когда он уже не был главой государства, и он понимал, что административные методы ушли на задний план. Нужно исключительно идеологическими, политическими методами действовать. Он уже тогда обозначил, что будем действовать через праймериз, через праймериз новые кадровые вливания произойдут из других социальных стран», - отметил Ермухамет Ертысбаев,

По словам Ертысбаева, внутрипартийная кампания сделала «Nur Otan» фаворитом в предстоящих парламентских выюорах.

«Я думаю, за 3 месяца «Nur Otan» мало того, что обновился, он еще такую интригу задал, которая будет в январе, когда состоятся парламентские выборы. Уже сейчас могу сказать, что праймериз состоялись. Я вижу по первому дню голосования на праймериз отчетливо, что пришли новые люди. Раньше партия «Nur Otan» была партией одного лидера – Елбасы. Теперь к нему примкнули региональные лидеры, совершенно новые имена. Я надеюсь, что они попадут в партийный список и будут участвовать в будущей парламентской избирательной кампании», - продолжил он.

Во время беседы известный общественный деятель сравнил внутрипартийные выборы с выборами в соседнем Кыргызстане.

«Если сделаем сравнение праймериз с кыргызскими выборами, представляете, у нас 216 региональных программ, причем очень четко выверенные. Поскольку «Nur Otan» - это правящая партия, то она может себе позволить не фантазировать, как это кыргызские кандидаты делают, обещая за каждого новорожденного в тенговом эквиваленте 270 тысяч тенге. Ясно же, что это популизм чистейшей воды. Ведь никто не указывает, из каких средств, источников брать эти деньги и так далее. А у партии «Nur Otan» все просчитано, ничего лишнего нет. Поэтому ажиотаж гигантский в рамках праймериз».

Полное видео интервью вы можете посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=q7VqQ1VSSyE