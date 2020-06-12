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Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Знаменитый художественный музей, расположенный в городе Санкт-Петербург (РФ) - Государственный Эрмитаж сможет открыться для посетителей в середине июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Об этом в четверг сообщил директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский в онлайн-эфире радио «Рекорд»
« Просто взять и распахнуть двери мы не можем физически, это не должно быть так. Все надо делать постепенно. Прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться», - сказал Пиотровский.
По его словам, в учреждении будут введены меры для обеспечения безопасности. В частности, в музей не будут пропускать посетителей без перчаток и масок. Руководство учреждения планирует установить специальные автоматы, где можно будет приобрести средства защиты.
Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что федеральные учреждения культуры, которые располагаются в регионах РФ, где снят режим самоизоляции, смогут приступить к работе 9 июня.
Фото: Ermitazh.org
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