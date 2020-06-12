+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 15 °С
USD 399.47 EUR 454.64
RUB 5.80 CNY 56.53
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля

12 Июня 2020 00:36
Поделиться:
Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Знаменитый художественный музей, расположенный в городе Санкт-Петербург (РФ) - Государственный Эрмитаж сможет открыться для посетителей в середине июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Готовность Алаколя к туристическому сезону проверил аким ВКО
Плюс 62: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 8593 Банки проверили на соблюдение карантинных мер в Караганде Какие нарушения карантинных мер выявили в Кокшетау

Об этом в четверг сообщил директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский в онлайн-эфире радио «Рекорд»

« Просто взять и распахнуть двери мы не можем физически, это не должно быть так. Все надо делать постепенно. Прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться», - сказал Пиотровский.

По его словам, в учреждении будут введены меры для обеспечения безопасности. В частности, в музей не будут пропускать посетителей без перчаток и масок. Руководство учреждения планирует установить специальные автоматы, где можно будет приобрести средства защиты.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что федеральные учреждения культуры, которые располагаются в регионах РФ, где снят режим самоизоляции, смогут приступить к работе 9 июня.

Фото: Ermitazh.org


Подписывайтесь на наш канал:

#Культура   #Россия  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив