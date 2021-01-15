Ермек Токтаров: Граждане - главный объект и субъект политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выступление Президента Республики Казахстан К.К. Токаева на открытии первой сессии Парламента седьмого созыва содержало пакет важных реформ. Главой государства были подняты вопросы государственного управления, здравоохранения, молодёжной политики, социальной политики, экономических реформ и другие вопросы. Одним из важных посылов выступления стала идея о том, что граждане являются главным объектом и субъектом политики. Данная идея стала сквозной и проходила через ключевые положения выступления Главы государства. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров.

«Во-первых, по словам Президента РК, без должной защиты прав граждан невозможно социально-экономическое развитие. Парламент должен усилить правовые основы принципов верховенства закона, честной конкуренции и защиты частной собственности. Для этого необходимо укрепить независимость судебной системы, усилить институт омбудсмена, в том числе и в регионах, защищать права детей, оберегать их от противоправных действий.

Во-вторых, для создания сильного и инклюзивного общества нужна эффективная социальная политика. Человек, его здоровье, знания, навыки и труд – главные составляющие успешного развития государства. Важно продолжить работу по развитию человеческого капитала. Для этого будет принята новая политика по переобучению и постоянному совершенствованию навыков работников, будет развиваться превентивная медицина, пройдёт перезагрузка политики по социальному обеспечению.

В-третьих, роль граждан в политическом процессе возрастёт. Прошедшие выборы показали, что каждый активный гражданин, каждый голос избирателя важен. В этой связи Президент РК К.К. Токаев предложил снизить электоральный барьер для политических партий при парламентских выборах с семи до пяти процентов. Также было предложено ввести графу «против всех» в бюллетени для голосования. Таким образом, к следующим парламентским выборам будут усовершенствованы механизмы учета всей палитры мнений граждан в вопросе формирования высшего представительного органа власти. Более того, предполагается введение механизма выборности сельских акимов, что вовлечет граждан в регионах в процесс местного самоуправления», - отметил ведущий научный сотрудник отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров.

По его мнению, человек и общество продолжают быть основным объектом государственной политики. Жизнь человека, его здоровье, образование и благополучие являются важнейшими приоритетами социальной политики в Казахстане. Но это положение не должно быть патерналистским и иждивенческим.

«Граждане должны активно участвовать в формировании исполнительной власти на местах и центральной представительной власти. Причем каждый гражданин имеет необходимые права и свободы, чтобы быть не только избирателем, но и стать кандидатом и быть избранным от лица народа. Это в свою очередь требует от граждан высокого уровня образованности, политической и правовой культуры, а также развития личных качеств. Государство создаёт все необходимые для этого условия, право действовать остаётся за гражданами», - считает Ермек Токтаров.