Ермек Сагимбаев возглавил Ассоциацию боевых искусств Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета национальной безопасности РК Ермек Сагимбаев возглавил Ассоциацию боевых искусств Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 февраля в Нур-Султане состоялось общее собрание учредителей Ассоциации боевых искусств Казахстана. Решением общего собрания учредителей на должность президента Ассоциации был избран Ермек Сагимбаев», - говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации боевых искусств Казахстана.

Также на собрании первым вице-президентом Ассоциации был избран Малик Мурзалин (заместитель главы Администрации Президента), вице-президентами – Берик Кунанбаев (заместитель председателя КНБ), Серик Жарасбаев (вице-министр культуры и спорта) и Сарсен Куранбек.

В ходе встречи были определены стратегические цели и направления деятельности Ассоциации и утвержден план работы на соответствующий год.

Ассоциация боевых искусств была создана в начале 2019 года. В состав организации входят 26 федераций по неолимпийским видам спорта. Основной целью ассоциации является развитие, продвижение и популяризация боевых искусств в стране, привлечение к занятиям спортом подрастающего поколения, а также повышение имиджа неолимпийских видов спорта.

Ассоциация объединяет такие виды спорта, как каратэ, рукопашный бой, смешанные единоборства ММА, грэпплинг, джиу-джитсу, самбо, панкратион, ушу, муай-тай, кикбоксинг, таэквондо, поясная борьба на поясах, универсальный бой и другие виды единоборства.