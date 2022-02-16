+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ермек Сагимбаев возглавил Ассоциацию боевых искусств Казахстана

16 Февраля 2022 15:25
Поделиться:
Ермек Сагимбаев возглавил Ассоциацию боевых искусств Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета национальной безопасности РК Ермек Сагимбаев возглавил Ассоциацию боевых искусств Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Айткурман Омарбеков назначен заместителем начальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана Пекин-2022: Казахстанские лыжницы не вышли в финал в командном спринте на Олимпиаде Определен состав национальной сборной команды на зимние Паралимпийские игры Пекин-2022

«16 февраля в Нур-Султане состоялось общее собрание учредителей Ассоциации боевых искусств Казахстана. Решением общего собрания учредителей на должность президента Ассоциации был избран Ермек Сагимбаев», - говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации боевых искусств Казахстана.

Также на собрании первым вице-президентом Ассоциации был избран Малик Мурзалин (заместитель главы Администрации Президента), вице-президентами – Берик Кунанбаев (заместитель председателя КНБ), Серик Жарасбаев (вице-министр культуры и спорта) и Сарсен Куранбек.

В ходе встречи были определены стратегические цели и направления деятельности Ассоциации и утвержден план работы на соответствующий год.

Ассоциация боевых искусств была создана в начале 2019 года. В состав организации входят 26 федераций по неолимпийским видам спорта. Основной целью ассоциации является развитие, продвижение и популяризация боевых искусств в стране, привлечение к занятиям спортом подрастающего поколения, а также повышение имиджа неолимпийских видов спорта.

Ассоциация объединяет такие виды спорта, как каратэ, рукопашный бой, смешанные единоборства ММА, грэпплинг, джиу-джитсу, самбо, панкратион, ушу, муай-тай, кикбоксинг, таэквондо, поясная борьба на поясах, универсальный бой и другие виды единоборства.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Назначения   #Боевые искусства  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
Айткурман Омарбеков назначен заместителем начальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Пекин-2022: Казахстанские лыжницы не вышли в финал в командном спринте на Олимпиаде
Определен состав национальной сборной команды на зимние Паралимпийские игры Пекин-2022
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Алматы
3 Резкое похолодание ожидается в Алматы
4 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
5 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
6 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Читайте также
Пекин-2022: американский фристайлист Холл выиграл «золото» в слоупстайле
Казахстанский горнолыжник завершил выступление в слаломе на Олимпиаде в Пекине
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Алматы
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив