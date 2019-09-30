Ермек Маржикпаев: В селе людям должно быть комфортно и жить, и работать

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочей поездки в Целиноградский район поставил задачу районному акимату создать коммунальный рынок на выезде из Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимаи региона.

В селе Маншук – самом отдаленном населенном пункте Целиноградского района – на полях ТОО «Маншук-АЭ» аким области встретился с крупными товаропроизводителями региона, где обсудил ход уборочной кампании и вопросы развития мясного животноводства.





Руководитель ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр и директор ТОО «Маншук-АЭ» Тимур Пшенов поделились, что качество зерна хорошее, а урожайность в Целиноградском районе хоть и меньше, чем в лучшие времена, но в целом неплохая.





Хозяйство Тимура Пшенова имеет 50 тысяч гектаров пашни и 1000 голов КРС. В обработке почвы здесь используют нулевую технологию «No Till». В среднем в этом году сбор пшеницы составил 11,3 центнера с гектара, ячменя - 14,8. С 2011 года в развитие предприятия вложено порядка 4 млрд тенге.

Ермек Маржикпаев осмотрел новый магазин, построенный на средства ТОО «Маншук-АЭ». Несмотря на изобилие в прилавках, аким области пожелал, чтобы к следующему году хозяйство поработало по примеру ТОО «Родина» и выставляло на продажу собственную продовольственную продукцию, с определенными скидками для местных жителей.





ТОО «Маншук-АЭ» реконструировано здание детского сада, который откроется в ближайшее время после запуска системы отопления и установки мебели. Для своих сотрудников предприятие строит новые дома, обеспечивает хорошие заработки - средняя зарплата составляет 180 тыс. тенге в месяц.





Аким области побывал в средней школе, где побеседовал с педагогическим коллективом. Кроме того, аким региона осмотрел уличную спортивную площадку и общежитие для работников социальной сферы, построенные благодаря инвестициям председателя наблюдательного совета холдинга «ВІ Group Construction» Бауыржана Исабаева, который вырос в данном селе.

Руководитель региона Ермек Маржикпаев отметил: «Инициативы бизнесменов по развитию родного села, забота о жителях, хороший социальный пакет для работников - это очень важно. Необходимо и дальше делать все для того, чтобы в селе людям было комфортно и жить, и работать».