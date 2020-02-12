Ермек Маржикпаев: В приоритете – поддержка молодежи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прошедший 2019 год, ознаменованный Елбасы Годом молодежи, стал для акмолинцев своеобразной отправной точкой для их самореализации, развитию творческих и трудовых навыков, предпринимательства и иных форм деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Молодежь для области – это ресурс, на развитие которого ориентированы усилия местной власти.

Особый акцент направлен на получение образования молодежью из социально незащищенной категории.

«Для молодых граждан самое главное – получить образования и найти достойную работу. Мы стараемся помогать молодежи. В текущем учебном году акиматом области выделено 150 грантов на педагогические и медицинские специальности, порядка 260 человек стали обладателями именных стипендий», - отметил руководитель региона.

Благодаря программе «Енбек» трудоустроено свыше 6 тыс молодежи. Вследствие реализации проекта «Жас кәсіпкер» 452 молодых акмолинцев получили гранты на реализацию производственных, различных образовательных, спортивных и досуговых стартап-проектов.

В прошлом году трехэтапный отбор в уникальный проект «Zhasproject» прошли 112 представителей молодежи.

По словам акима, поддержка молодого поколения во всех сферах продолжится и в этом году.

«Нынешний Год волонтера даст новый импульс волотерскому движению. В ходе республиканской акции «Забота» волонтерами собрана и оказана материальная помощь более 7-ми тысячам учащимся из малообеспеченных семей. Челлендж «Біз біргеміз» одним из первых нашел свою поддержку в нашей области. Уверен, что инициативы таких людей будут способствовать повышению гражданской позиции общества, активно вовлекая население в волонтерское движение», - резюмировал Ермек Маржикпаев.