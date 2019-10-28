+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 16 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ермек Маржикпаев рассказал об экономических достижениях Акмолинской области

28 Октября 2019 18:00
Поделиться:
Ермек Маржикпаев рассказал об экономических достижениях Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономика Акмолинской области выросла на 6%. Об этом сообщил глава региона Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Экономический рост за первое полугодие в Жамбылской области составил 3,3 %
Вопросы инновационного и предпринимательского развития обсудили в Туркестане Выросли показатели социально-экономического развития Карагандинской области За 9 месяцев т. г. рост экономики Казахстана составил 4,3%

«В регионе по многим направлениям деятельности по итогам 9 месяцев текущего года достигнуты положительные результаты. Экономика области выросла на 6% и, прежде всего, за счет отраслей реального сектора. Рост в промышленности составил 102,4%, в сельском хозяйстве - 106,5%, строительном секторе - 118,1%», - сказал Ермек Маржикпаев.

Аким уточнил, что импульсом экономической активности стал рост инвестиций в основной капитал. Согласно распространенным данным, экономика региона является четвертой по Казахстану

«Общий объем капиталовложений в экономику региона составил 236 млрд тенге, или 109,5% к уровню прошлого года. При этом доля частных инвестиций выросла до 82%», - добавил аким.

Сегодня, по словам главы региона, реализуются еще 60 индустриальных проектов. Это позволит привлечь в экономику региона порядка 400 млрд тенге и создать 3,5 тыс. новых рабочих мест. Из них 19 проектов (178 млрд тенге) включены в Карту индустриализации.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив