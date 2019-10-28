Ермек Маржикпаев рассказал об экономических достижениях Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономика Акмолинской области выросла на 6%. Об этом сообщил глава региона Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе по многим направлениям деятельности по итогам 9 месяцев текущего года достигнуты положительные результаты. Экономика области выросла на 6% и, прежде всего, за счет отраслей реального сектора. Рост в промышленности составил 102,4%, в сельском хозяйстве - 106,5%, строительном секторе - 118,1%», - сказал Ермек Маржикпаев.

Аким уточнил, что импульсом экономической активности стал рост инвестиций в основной капитал. Согласно распространенным данным, экономика региона является четвертой по Казахстану

«Общий объем капиталовложений в экономику региона составил 236 млрд тенге, или 109,5% к уровню прошлого года. При этом доля частных инвестиций выросла до 82%», - добавил аким.

Сегодня, по словам главы региона, реализуются еще 60 индустриальных проектов. Это позволит привлечь в экономику региона порядка 400 млрд тенге и создать 3,5 тыс. новых рабочих мест. Из них 19 проектов (178 млрд тенге) включены в Карту индустриализации.