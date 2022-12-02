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Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области

2 Декабря 2022, 15:44
Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен акимом Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Маржикпаев Ермек Боранбаевич, 1969 года рождения, уроженец г.Целиноград. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С.Сейфуллина (учитель истории), Университет «Туран» (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 г.Астана.

В 1992-1993 годы — учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.

В 1993-1994 годы — директор МЧП «Шонай».

В 1994-2008 годы — директор ТОО «Береке-Бурабай».

В 2008-2012 годы — аким Аршалынского района Акмолинской области.

В 2012-2013 годы — аким Зерендинского района Акмолинской области.

В 2013-2014 годы — заместитель акима Акмолинской области.

В 2014-2015 годы — Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2015-2019 годы — аким города Кокшетау Акмолинской области.

В марте 2019 года назначен акимом Акмолинской области.

2 декабря 2022 года переназначен акимом Акмолинской области.


Фото: dialog.egov.kz

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