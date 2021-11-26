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Ермек Маржикпаев: На мое имя поступает много обращений

26 Ноября 2021 18:28
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Ермек Маржикпаев: На мое имя поступает много обращений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал, как в регионе развивают сферу ЖКХ, также отметил вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На мое имя поступает много обращений от наших граждан. Только за этот год - около 800 обращений по сфере ЖКХ, из всех районов и городов области. Поэтому одной из первостепенных задач для местных исполнительных органов является ведение жесткого контроля за ходом проводимых работ в сфере ЖКХ, их качества и оперативности в решении поступающих от населения вопросов», - сказал Ермек Маржикпаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

В числе приоритетов остается обеспечение населения качественной питьевой водой. За предыдущие три года, по информации Ермека Маржикпаева, доступ к централизованному водоснабжению по городам вырос почти на 13%, в сельской местности – на 6%.

«В текущем году проекты по строительству и ремонту систем водоснабжения реализуются в 46-ти населенных пунктах. По завершению работ по шести проектам около 6 тысяч сельчан будут обеспечены централизованным водоснабжением, уровень охвата возрастет с 83% до 89%. В нынешнем году на развитие сферы теплоснабжения предусмотрено 14,6 млрд тенге, из них почти 50% направлено на модернизацию и ремонт теплоисточников», - пояснил аким.

По информации Ермека Маржикпаева, в текущем году проекты по строительству и реконструкции котельных с тепловыми сетями предусмотрены в четырех райцентрах, из них уже введены объекты в городах Ерейментау, Есиль и селе Астраханка.


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#Акмолинская область   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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