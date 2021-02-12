Ермек Маржикпаев: эпидемиологическая ситуация на контроле

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе приняты все необходимые меры, направленные на стабилизацию эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Об этом сегодня сообщил на отчетной встрече с населением аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает управление внутренней политики.

«Проводится работа, направленная на стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе. За последнюю неделю средний прирост заболеваемости составил 1,1 процента. За последние сутки - 0,7 процента, или 79 случаев», - проинформировал руководитель региона.

По словам Ермека Маржикпаева, лечение в стационаре получают 611 человек. Из них 21 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Увеличены коечные места в инфекционных стационарах, реанимационные палаты оснащены всем необходимым оборудованием. Медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают 15 медицинских организаций, в которых функционирует 1583 инфекционных и 123 реанимационных коек.

Кроме того, в области создан двухмесячный неснижаемый запас лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции.

Как сообщил аким, по плану проходит процесс вакцинации.

«Первая партия российской вакцины «Спутник-V» прибыла в областной центр 31 января в количестве 1300 доз. На сегодня привито 690 медицинских работников. Каких-либо неблагоприятных последствий после получения вакцины не зарегистрировано», - рассказал Ермек Маржикпаев.

Вакцинация проводится в 5 прививочных пунктах в г. Кокшетау, Бурабайском и Зерендинском районах.

Для обеспечения «холодовой цепи» для хранения и транспортировки вакцины имеются 38 морозильников с температурным режимом от -18°С до -25°С.

К слову, регион все еще находится в «красной» зоне с 8 января. Стоит отметить, что за последнюю неделю наблюдается тенденция к снижению количества заболевших.