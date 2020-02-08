Ермек Маржикпаев дал ряд поручений по развитию города Степногорск

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ермек Маржикпаев в рамках рабочей поездки принял участие в отчётной встрече акима города Степногорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области области.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в рамках рабочей поездки в г. Степногорск ознакомился с ходом строительства двух 45-ти квартирных арендных жилых домов. Глава региона был недоволен качеством постройки пятиэтажек, сроками введения в эксплуатацию и поручил завершить строительство своевременно, устранив все недостатки в новостройках.

Далее Ермек Маржикпаев посетил областную специализированную школу-интернат колледжа олимпийского резерва им. Богенбай батыра. Отметим, что за 20 лет работы школу-интернат окончили 505 выпускников, 248 учащихся включены в составы национальных команд сборных Казахстана. Здесь глава региона осмотрел залы, где тренируются воспитанники и встретился со спортсменами. На встрече с тренерским составом аким области вручил интернату сертификат на 16 млн. тенге на ремонт зала тяжёлой атлетики.

Следующим объектом посещения стал ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница». Мощность объекта 270 коек круглосуточного пребывания и 37 коек дневного пребывания. Аким области поручил подготовить ПСД на ремонт в помещениях, нуждающихся в ремонте более всего. Также отметил о возможности рассмотрения выделения средств на проведение капитального ремонта больницы. В частности, здесь необходимо модернизировать оборудование и провести капитальный ремонт в отделении реанимации, анестезии и интенсивной терапии, отремонтировать лифт и др.

Последним объектом посещения стал «Центр амбулаторного диализа», который реализован в рамках ГЧП. Здесь предоставляются услуги гемодиализа и гемодиальфитрации высокого качества, терапия в пред-пост трансплантационном периоде. Благодаря новому центру повышается продолжительность жизни пациентов с хронической болезнью почек. В центре установлены система предварительной очистки воды, аппараты гемодиализа и многофункциональные кресла для гемодиализа. С открытием центра повысилась доступность лечения заболевания почек населения Акмолинской области.

По итогам рабочей поездки Ермек Маржикпаев дал ряд поручений по развитию города Степногорск и провёл приём местных граждан по личным вопросам. Посетители обратились с просьбами, касающимися выделения жилья, трудоустройства и возможности выделения газели для людей с ограниченными возможностями.

В этот же день с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялась отчётная встреча акима города Степногорск Еркебулана Баяхметова. Аким города проинформировал об основных социально-экономических показателях за прошлый год.

Перед отчетной встречей Ермек Маржикпаев осмотрел выставочную продукцию в ЦДК «Горняк». Здесь были представлены изделия в области робототехники, продукция Степногорского подшипникового завода и АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», ТОО «Астана-Нан», а также других крупных предприятий моногорода.

Как сообщил градоначальник, всего в Степногорске в 2019 году произведено промышленной продукции на 164,4 млрд.тенге, индекс промышленного производства составил 104,8%.

За 2019 год в экономику города вложено инвестиций на сумму 26,6 млрд.тенге, индекс физического объёма составил 112,9%.

В различных сферах осуществляют деятельность 3,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Доля действующих субъектов и возросла в сравнении с 2018 годом на 5 процентных пунктов.

По Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» выдано 40 микрокредитов на сумму 240,1 тыс. тенге и 82 государственных гранта на реализацию новых бизнес-идей на сумму 27,5 млн.тенге.

По Программе регионального софинансирования городского бюджета и фонда «Даму», по льготной ставке профинансированы 3 проекта на общую сумму 60 млн.тенге в сферах промышленности и медицины.

В целях стабилизации цен на социально-значимые товары еженедельно проводятся ярмарки с участием товаропроизводителей Степногорского региона, близлежащих районов области и города Нур-Султан, где за 2019 год реализовано продукции на сумму более 700 млн.тенге, или 104,5 % к периоду прошлого года.

Выпуск валовой продукции в сфере сельского хозяйства составил 5 млрд.тенге, ИФО валовой продукции – 102,8%, возросло поголовье скота и птицы. В 2019 году в сёлах Степногорского региона открыты 5 откормочных площадок, мини-птицефабрика, кролиководческая ферма. Выполнены работы по формированию электронных карт полей на 100 %.

Введено жилья – 12,9 тысяч кв.м, или 132% к 2018 году. Впервые за последние 30 лет, в рамках программы «Нұрлы жер», в 2019 году в городе начаты работы по жилищному строительству: начато строительство двух 45-ти квартирных жилых домов, разработана проектно-сметная документация по строительству ещё 2-х 45-ти-квартирных домов, завершено строительство сетей электроснабжение к ИЖС 20-го микрорайона (2 очередь, 1-ый этап), разработны схемы развития и застройки поселков Заводской, Аксу и села Карабулак.

По программе «Нурлы Жол» завершается проект масштабной реконструкции водоочистных сооружений «Сопки-305» для обеспечения населения города качественной питьевой водой.

На рынке труда создано 462 постоянных и 772 временных новых рабочих места. Трудоустроено 2372 безработных, уровень трудоустройства составил 99,4%. Государственную поддержку в рамках Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства получили 2974 человек.

В 2019 году на оказание социальной помощи выделено 344,4 млн. тенге, охвачено 6782 человека.

В рамках реализации государственно-частного партнерства, при поддержке ТОО «СтепногорскЭнегокомплекс» и АО ГМК «Казахалтын», с целью профориентации учащихся по востребованным специальностям, в школе-гимназии № 4 и в СШ №1 п. Бестобе открыты кабинеты робототехники.

В сфере здравоохранения в рамках укрепления материально-технической базы приобретено медицинское оборудование на 140 млн.тенге.

На базе Центральной городской больницы, с июля 2019 года начал работу Центр амбулаторного диализа для больных, страдающих хронической почечной недостаточностью. Процедуры выполняются в рамках гарантированного государственного заказа.

С целью увеличения охвата населения занятиями физической культурой и спортом, в 2019 году была продолжена работа по расширению спортивной инфраструктуры, в том числе в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» построены 3 спортивные площадки: в 5-ом микрорайоне, 6-ом микрорайоне и п. Бестобе.

В целях профилактики и улучшения раскрываемости преступлений, дополнительно к установленным объектам видеонаблюдения в общественных местах и дворах жилых домов, в 2019 по улично-дорожной сети города Степногорска установлены 5 видеокамер с выводом изображения в Управление полиции, в районе лесопарковой зоны установлены 4 камеры видеонаблюдения.