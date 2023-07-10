АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» сообщает об изменениях в составе руководства Компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании.

Ермек Куантыров назначен на пост главного директора по правовому сопровождению и закупкам Казатомпрома с 5 июля 2023 года. В функциональные обязанности г-на Куантырова входят руководство процессом правового обеспечения, курирование вопросов международно-правового сотрудничества, организация деятельности по управлению рисками и внутреннему контролю, а также осуществление комплексного управления и руководство процессами закупок и корпоративным управлением Компании.

Г-н Куантыров является членом Президентского молодежного кадрового резерва 1.0, работал на различных руководящих должностях Министерства юстиции Республики Казахстан, в том числе возглавлял Национальный институт интеллектуальной собственности (Казпатент), имеет степень магистра права (LL.M.) Колумбийского университета. До назначения на должность главного директора по правовому сопровождению и закупкам Казатомпрома занимал должность директора департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.