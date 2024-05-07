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    19:19, 06 Май 2024 | GMT +6

    Ермек Кошербаев предложил рассказывать о подвигах героев в современном формате

    Ермек Кошербаев предложил рассказывать о подвигах героев в современном формате
    Фото: акимат ВКО

    Аким ВКО Ермек Кошербаев ознакомился с боевой подготовкой и вооружением войсковой части 27943, которой присвоено имя народного героя Касыма Кайсенова. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Ермек Кошербаев принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику.

    Накануне Дня защитника Отечества в войсковой части прошел День открытых дверей для школьников. Здесь побывали более 200 ребят. Они познакомились с армейской жизнью, посмотрели технику и вооружение, а также посетили музей имени народного героя Касыма Кайсенова. Солдаты продемонстрировали им приемы рукопашного боя. Некоторые школьники всерьез задумались связать свою жизнь с военным делом.

    Ермек Кошербаев предложил рассказывать о подвигах героев в современном формате
    Фото: акимат ВКО

    На встрече с военнослужащими войсковой части и воспитанниками клуба «Жас сарбаз» Ермек Кошербаев подчеркнул, что молодому поколению важно помнить и чтить подвиги героев из ВКО. Информацию о них нужно преподносить в современном формате. Ее можно разместить в общедоступных местах областного центра с использованием QR-кода.

    Теги:
    Армия Восточно-Казахстанская область День защитника Отечества Регионы Вооруженные силы Акимат День Победы Патриотизм
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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