Ермек Кошербаев предложил рассказывать о подвигах героев в современном формате

Аким ВКО Ермек Кошербаев ознакомился с боевой подготовкой и вооружением войсковой части 27943, которой присвоено имя народного героя Касыма Кайсенова. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ермек Кошербаев принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику.

Накануне Дня защитника Отечества в войсковой части прошел День открытых дверей для школьников. Здесь побывали более 200 ребят. Они познакомились с армейской жизнью, посмотрели технику и вооружение, а также посетили музей имени народного героя Касыма Кайсенова. Солдаты продемонстрировали им приемы рукопашного боя. Некоторые школьники всерьез задумались связать свою жизнь с военным делом.

Фото: акимат ВКО

На встрече с военнослужащими войсковой части и воспитанниками клуба «Жас сарбаз» Ермек Кошербаев подчеркнул, что молодому поколению важно помнить и чтить подвиги героев из ВКО. Информацию о них нужно преподносить в современном формате. Ее можно разместить в общедоступных местах областного центра с использованием QR-кода.