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Ермек Алпысов освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Февраля 2021, 18:14
Ермек Алпысов освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Алпысов Ермек Амантаевич освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Ермек Алпысов родился в 1971 году в Северо-Казахстанской области.

В разные годы работал в коммерческом секторе. Занимал должности заместителя акима Аксуского района Алматинской области, заместителя акима г. Талдыкорган, акима г. Талдыкорган. Трудился на различных должностях в Администрации Президента РК.

С 2019 года по настоящее время — вице-министр национальной экономики РК.


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