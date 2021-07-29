Ермахан Ибраимов прокомментировал поражение Василия Левита на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов прокомментировал поражение Василия Левита в стартовом поединке на Олимпиаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Левит во втором раунде пропустил удар от испанского боксера. Я пристально следил за этим боем. Судья на ринге должен был сразу же после первого удара открыть счет и засчитать нокдаун. Судья упустил момент. Таким образом, была предоставлена возможность сопернику нанести еще один удар», - сказал Ермахан Ибраимов в ходе онлайн-брифинга.

Он также добавил, что соперник Левита был далеко не из слабых.

«Во-вторых, Левит очень близко подошел, его соперник кубинец. Он принял гражданство Испании и выступает за эту страну. Поэтому это не слабый соперник. Нельзя обвинять Левита, он приложил все усилия», - добавил Ермахан Ибраимов.

Ранее сообщалось, что Василий Левит сенсационно нокаутом проиграл первый бой на Олимпиаде-2020.

Левит начал борьбу со второго круга, где его соперником стал испанец Энмануэль Рейес Пла. Бой завершился в пользу Рейеса нокаутом во втором раунде. При этом в первом раунде судьи также отдали предпочтение испанскому спортсмену. В четвертьфинале Энмануэлю будет противостоять олимпийский чемпион Рио-2016 и неоднократный чемпион мира, кубинец Хулио ла Крус.