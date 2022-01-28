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Ерлан Тургумбаев вручил госнаграды семьям погибших полицейских в Алматинской области

28 Января 2022 09:00
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Ерлан Тургумбаев вручил госнаграды семьям погибших полицейских в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ -Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева сотрудники полиции Дархан Барганаев и Ербол Ержанов, погибшие при исполнении служебных обязанностей во время массовых беспорядков, посмертно награждены орденом «Айбын». Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вручил государственные награды их семьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«Наши коллеги, лейтенант полиции Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ербол Ержанов до последней минуты своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу. И всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу», – отметил Ерлан Тургумбаев.

Он подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел по долгу службы всегда находятся в первых рядах борьбы с преступностью и обеспечении безопасности граждан. Ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья. В критических ситуациях за считанные секунды им приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, сотрудник учреждения ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области Ербол Ержанов посмертно награжден орденом «Айбын» III степени, сотрудник СОБР ДП Алматинской области Дархан Барганаев – орденом «Айбын» II степени.

Ербол Ержанов прослужил в органах внутренних дел с 1999 года. Он был наставником для молодых сотрудников и являлся примером для подражания как профессионал, честный и порядочный сотрудник, который также воспитывал двоих детей.

Дархан Барганаев начал службу в системе ОВД в 2011 году. За годы службы он повышал свой профессионализм и стремился к улучшению безопасности.




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