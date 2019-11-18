Ерлан Тургумбаев: Весь видеоконтроль Алматы будет интегрирован в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства, данному на недавнем совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы, министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым и акимом г. Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, с участием акимов районов, начальников РУВД и других заинтересованных служб рассмотрены вопросы повышения уровня общественной и дорожной безопасности, а также усиления профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как отметил глава МВД, Алматы является самым крупным мегаполисом нашей страны, где проживает более 1 млн. 800 тыс. человек, автомобильный трафик составляет свыше 500 тысяч единиц и 300 тысяч иногороднего транспорта, ежедневно въезжающего в город. Поэтому вопросам безопасности граждан в этом регионе руководством страны отводится пристальное внимание.

« В век цифровизации в решении поставленных задач должны использоваться новые технологии. Сегодня охрана правопорядка в Алматы осуществляется с помощью почти 151 тысячи видеокамер, включая социальные объекты и места массового пребывания граждан. Лишь малая часть из них интегрирована с Центром оперативного управления, хотя для действенного эффекта видеоконтроль над ситуацией в городе должен быть единым «, - сказал Ерлан Тургумбаев.

В этой связи, по словам министра, при поддержке акимата Алматы в ближайшее время ожидается существенная перезагрузка ЦОУ и интеграция системы видеонаблюдения.

Кроме того, активное использование IT-технологий позволит вести эффективную борьбу с преступностью и следить за дорожной безопасностью в городе.

Обоснованное беспокойство вызывает состояние дорожной безопасности в Алматы, акцентировал Ерлан Тургумбаев. На дорогах города гибнут и получают увечья наши граждане. Только с начала года в мегаполисе совершено около 4 тысяч ДТП или почти каждое третье ДТП по республике.

Поэтому министр внутренних дел, по результатам изучения опыта зарубежных стран, поручил Департаменту полиции, во взаимодействии с местными исполнительными органами, обеспечить развитие превентивных мер и механизмов для снижения аварийности и смертности на дорогах.