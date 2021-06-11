Ерлан Тургумбаев рассказал о расследовании гибели Асель Айтпаевой в Грузии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал дело о гибели 26-летней Асель Айтпаевой в Грузии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному уголовному делу у нас был проведен ряд следственных действий, возбудили дело о торговле людьми. Основной обвиняемый сейчас задержан, арестован, находится под следствием, проводится ряд следственных действий», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Был отмечено, что параллельно по факту доведения до самоубийства в Грузии проводится расследование.

«Мы в тесном контакте работаем с полицией Грузии. Хотел бы здесь обозначить, что материалы расследования до окончания следственных действий я просто не могу огласить. Следствие продолжается в тесном контакте с нашими коллегами», - добавил Ерлан Тургумбаев.

Ранее сообщалось, что гражданка Казахстана погибла в Грузии. Грузинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Подозреваемый задержан.



