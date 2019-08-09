Ерлан Тургумбаев рассказал коллегам из Центральной Азии о работе казахстанских полицейских

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев рассказал зарубежным коллегам о том, как казахстанские полицейские борются с транснациональной преступностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Сегодня в Алматы на втором Совещании министров внутренних дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан были обсуждены вопросы повышения эффективности взаимодействия органов внутренних дел в розыске преступников, а также активизации сотрудничества органов внутренних дел приграничных регионов в противодействии кражам чужого имущества.

«Есть немало примеров раскрытия совместными усилиями тяжких преступлений, успешного розыска и задержания опасных преступников, совершивших преступления на территориях наших стран. Положительно сказывается на оперативной обстановке в регионе проведение совместных мероприятий. Хотел бы

подчеркнуть, что в этой работе накоплен положительный опыт в рамках СНГ при проведении международной операции «Розыск» (ежегодно в два этапа). Кроме того, впервые в четырехстороннем формате на территориях наших стран проведены скоординированные оперативно-профилактические операции «Скотокрад» (декабрь 2018 года) и «Стоп-трафик» (ноябрь 2018 года), направленные на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с кражей скота и торговлей людьми», - сказал Ерлан Тургумбаев в своем выступлении.

По его словам, в рамках операций задержаны уголовные преступники, находившиеся в международном розыске, обнаружены и изъяты несколько десятков голов скота, незаконно перегоняемых через границы, выявлено почти 100 преступлений, связанных с торговлей людьми.

«В рамках Шанхайской организации сотрудничества (входят восемь стран, в том числе Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) буквально недавно (в июле текущего года) проведена первая антинаркотическая операция «Паутина», направленная на пресечение каналов поставки и распространения синтетических наркотиков. Отмечу, что в ходе мероприятия на территории стран ШОС выявлено более 1 тыс. наркопреступлений, изъято почти 7 тонн различных наркотиков, задержано более 2 тыс. человек за совершение наркоправонарушений. По решению глав государств (ШОС) данная операция впредь будет проводиться на постоянной основе», - отметил глава МВД РК.

Вместе с тем, на встрече было отмечено, что совместная розыскная работа является сейчас самой результативной основой нашего практического взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью. В текущем году по запросам органов внутренних дел из стран Центральной Азии на территории Казахстана разыскано почти 70 преступников, в том числе совершивших особо тяжкие преступления.

«В рамках совместной розыскной работы оказывается конкретная практическая правовая помощь по уголовным делам. В текущем году из Казахстана в Кыргызстан и Узбекистан выезжало по четыре оперативно-следственные группы. Все они получили необходимую поддержку и содействие коллег. За что хотел бы выразить признательность присутствующим здесь руководителям министерств. Уверен, что раскрытие многих преступлений и задержание разыскиваемых преступников стало возможным вследствие личных контактов руководителей и сотрудников наших органов внутренних дел. Для повышения эффективности нашего взаимодействия в сфере розыска преступников, необходимо дальнейшее укрепление связей между нашими профильными подразделениями», - заключил Ерлан Тургумбаев.