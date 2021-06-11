НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал вопрос применения кеттлинга на митингах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, несколько раз мы блокировали места, где проводились несанкционированные митинги, но в то же время, в отличие от полицейских других стран, не было применения водометов, светошумовых гранат и других спецсредств. Наши полицейские всегда стоят без оружия, без дубинок, без газа, и просто своими физическими данными пресекают данные правонарушения», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Вместе с тем глава МВД заявил, что насилия не было.

«Пыток не было только по одной причине, что мы предоставляли всем гражданам, которые хотели, возможность выйти из блокировки. Предлагали также воду, пищу. Никакого насилия там не было. Такие мероприятия всегда обеспечиваются каретой скорой помощи и врачами», - добавил Ерлан Тургумбаев.

Министр также уточнил, что в казахстанских инструкциях это понятие называют «блокировкой мест, где группа лиц нарушает общественный порядок».

Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением заявил, что в Казахстане до конца года планируется 100% переход на электронное расследование.