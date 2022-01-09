Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Ерлан Тургумбаев  призвал казахстанцев сообщать обо всех подозрительных лицах

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Января 2022, 09:37
Ерлан Тургумбаев  призвал казахстанцев сообщать обо всех подозрительных лицах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И. о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев призвал казахстанцев сообщать в полицию обо всех подозрительных лицах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар24».

«В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодня во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», - сказал Ерлан Тургумбаев.

И.о. министра внутренних дел попросил казахстанцев проявить терпение к вынужденным ограничениям, призвал сохранить спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористической операции.

«Не поддаваться на провокации и сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране», - добавил спикер.

Безопасность   МВД РК   Общество   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной