Ерлан Тургумбаев  призвал казахстанцев сообщать обо всех подозрительных лицах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И. о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев призвал казахстанцев сообщать в полицию обо всех подозрительных лицах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар24».

«В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодня во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», - сказал Ерлан Тургумбаев.

И.о. министра внутренних дел попросил казахстанцев проявить терпение к вынужденным ограничениям, призвал сохранить спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористической операции.

«Не поддаваться на провокации и сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране», - добавил спикер.