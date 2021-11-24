Ерлан Тургумбаев принял участие в 89-ой сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Генеральной Ассамблее Интерпола министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев обсудил вопросы международного полицейского сотрудничества с коллегами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В столице Турции проходит 89-я сессия Генеральной Ассамблеи Международной Организации уголовной полиции – Интерпол, где казахстанскую делегацию возглавляет министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

На Ассамблее участвуют представители 160 стран, а также руководители Национальных центральных бюро Интерпола, в том числе Казахстана и международных организаций – ООН, ВТО, МОМ, Europol, Aseanapol, Ameripol, Комиссии глав полиции Центральной Америки, Мексики и Карибского региона и т.д.

На Ассамблее отмечено, что Интерпол играет важнейшую роль в обеспечении глобальной безопасности, открывает широкие возможности в сфере объединения усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к участникам подчеркнул значимость Международной Организации уголовной полиции в борьбе с международным терроризмом.

«Для меня это большая честь принимать Ассамблею Интерпола в этом городе, где встречаются цивилизации. Я верю, что эта встреча внесет большой вклад в обеспечение безопасности и защиты всех наших стран», – отметил глава Турции.

На полях Ассамблеи состоялись двусторонние встречи Ерлана Тургумбаева с министром внутренних дел Турецкой Республики Сойлу Сулейманом, а также с руководителями делегаций полицейских ведомств Сингапура, Республики Корея, ОАЭ и др.

В ходе встреч с зарубежными коллегами министр обсудил актуальные вопросы международного полицейского сотрудничества, в том числе в противодействии транснациональной преступности, наркобизнесу, незаконной миграции, торговле людьми, кибербезопасности, выдачи уголовных преступников и других вопросов.