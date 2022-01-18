+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ерлан Тургумбаев потребовал проводить тщательную проверку по каждому обращению на телефон доверия МВД

18 Января 2022 19:53
Поделиться:
Ерлан Тургумбаев потребовал проводить тщательную проверку по каждому обращению на телефон доверия МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев потребовал по каждому обращению на телефон доверия МВД проводить тщательную проверку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Гульнар Курбанбаева: Нужны новые критерии оценки претендентов на госслужбу
В чем важность ревакцинации: мнение эксперта Владимир Розметов: Президент затронул проблемы общества Кому и когда надо ревакцинироваться, рассказала столичный врач-эпидемиолог

Телефон доверия МВД (14-02 или 71-41-09) стал хорошим инструментом для граждан в защите своих прав, обеспечении безопасности, поиске родственников, а также в организации помощи полицейским в обеспечении общественного порядка.

Результативность телефона доверия МВД наглядно показывает повышение уровня доверия к полиции, налаженного должного контента между населением и полицейскими, как и предполагало одно из поручений Главы государства о переходе полиции на сервисную модель работы.

Поэтому, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел понимают, что каждое обращение граждан должно тщательно рассматриваться с принятием законных решений.

Службы МВД обеспечивают четкий мониторинг всех поступающих сообщений и контролируют их рассмотрение до полного их решения. Сегодня по видео-конференц связи министр внутренних дел поручил руководителям служб и территориальных подразделений обеспечивать неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан, все следственные действия проводить в строгом соблюдении норм Уголовно-процессуального Кодекса.

Кроме того, министр потребовал по каждому обращению проводить тщательную проверку, результаты которой доводить до инициаторов обращения или размещать их на интернет ресурсах.

В этих целях, составить график еженедельного приема граждан, обеспечить бесперебойную работу фронт-офисов и приемных для граждан. При этом направлять в МВД отчеты о проведенной работе.

К примеру, сегодня руководству ДП Атырауской области поручено провести проверку факта причинения сотрудниками полиции вреда здоровью Кожаниязову, информация о котором опубликована в сети.

Работа телефона доверия МВД продолжается, о ее результатах будет регулярно информирована общественность.


Подписывайтесь на наш канал:

#МВД РК   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Гульнар Курбанбаева: Нужны новые критерии оценки претендентов на госслужбу
В чем важность ревакцинации: мнение эксперта
Владимир Розметов: Президент затронул проблемы общества
Кому и когда надо ревакцинироваться, рассказала столичный врач-эпидемиолог
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
2 Резервист назначен акимом района в Костанайской области
3 Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
4 Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
5 Правительство представило План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК
6 Воздержаться от поездок в столицу просят жителей СКО
Читайте также
АЗРК назначило расследование в отношении Яндекс-такси
Задержан подозреваемый в нападении на здание госоргана в Талдыкоргане
Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
Правительство представило План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК
Воздержаться от поездок в столицу просят жителей СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив