Ерлан Тургумбаев потребовал проводить тщательную проверку по каждому обращению на телефон доверия МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев потребовал по каждому обращению на телефон доверия МВД проводить тщательную проверку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Телефон доверия МВД (14-02 или 71-41-09) стал хорошим инструментом для граждан в защите своих прав, обеспечении безопасности, поиске родственников, а также в организации помощи полицейским в обеспечении общественного порядка.

Результативность телефона доверия МВД наглядно показывает повышение уровня доверия к полиции, налаженного должного контента между населением и полицейскими, как и предполагало одно из поручений Главы государства о переходе полиции на сервисную модель работы.

Поэтому, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел понимают, что каждое обращение граждан должно тщательно рассматриваться с принятием законных решений.

Службы МВД обеспечивают четкий мониторинг всех поступающих сообщений и контролируют их рассмотрение до полного их решения. Сегодня по видео-конференц связи министр внутренних дел поручил руководителям служб и территориальных подразделений обеспечивать неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан, все следственные действия проводить в строгом соблюдении норм Уголовно-процессуального Кодекса.

Кроме того, министр потребовал по каждому обращению проводить тщательную проверку, результаты которой доводить до инициаторов обращения или размещать их на интернет ресурсах.

В этих целях, составить график еженедельного приема граждан, обеспечить бесперебойную работу фронт-офисов и приемных для граждан. При этом направлять в МВД отчеты о проведенной работе.

К примеру, сегодня руководству ДП Атырауской области поручено провести проверку факта причинения сотрудниками полиции вреда здоровью Кожаниязову, информация о котором опубликована в сети.

Работа телефона доверия МВД продолжается, о ее результатах будет регулярно информирована общественность.