Ерлан Тургумбаев посетил департаменты полиции на западе страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев совершил рабочую поездку на запад страны. Об этом сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на прошлой неделе посетил с рабочим визитом Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области. Он посетил ряд департаментов полиции в регионах. Ерлан Тургумбаев осмотрел новые модульные стационарные посты полиции, установленные в зонах массового скопления людей и криминогенной зоны», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

По его словам, министр убедился, что в нарядах полиции есть все необходимое для круглосуточного несения службы и приема граждан. Н. Ораз также процитировал министра:

«Согласно поручению Главы государства, нашей главной целью является близкая к народу полиция. Граждане должны чувствовать себя в безопасности и при обращении в полицию не должно возникать никаких проблем. Совместно с акиматами, создавая соответствующие условия для участковых инспекторов, расширяя сеть участковых пунктов, мы повышаем уровень безопасности наших граждан. Такую работу мы будем проводить во всех регионах», - привел слова министра Нурдильда Ораз.