Ерлан Тургумбаев посетил департаменты полиции на западе страны
«Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на прошлой неделе посетил с рабочим визитом Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области. Он посетил ряд департаментов полиции в регионах. Ерлан Тургумбаев осмотрел новые модульные стационарные посты полиции, установленные в зонах массового скопления людей и криминогенной зоны», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.
По его словам, министр убедился, что в нарядах полиции есть все необходимое для круглосуточного несения службы и приема граждан. Н. Ораз также процитировал министра:
«Согласно поручению Главы государства, нашей главной целью является близкая к народу полиция. Граждане должны чувствовать себя в безопасности и при обращении в полицию не должно возникать никаких проблем. Совместно с акиматами, создавая соответствующие условия для участковых инспекторов, расширяя сеть участковых пунктов, мы повышаем уровень безопасности наших граждан. Такую работу мы будем проводить во всех регионах», - привел слова министра Нурдильда Ораз.