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    12:08, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Ерлан Тургумбаев отправил полицейских за границу расследовать интернет-аферу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев провел очередной прием граждан в онлайн-формате на площадке партии «Nur Otan». Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства говорил о том, что полиция должна быть в шаговой доступности. В данное время мы работаем по этому принципу. В рамках концепции «Слышащего государства» МВД регулярно проводит приемы граждан. Такие мероприятия проводятся как на уровне министерства, так и в региональных департаментах полиции», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Было отмечено, что на приеме граждан также присутствовали начальники региональных департаментов полиции и служб МВД.

    Обращения поступали от жителей регионов по видеосвязи в прямом эфире.

    В основном они касались качества и соблюдения сроков расследования уголовных дел, помощи в раскрытии мошенничества, вопросов миграционного законодательства.

    Среди обратившихся на прием к Ерлану Тургумбаеву была и одинокая мать из Нур-Султана. По словам женщины, она решила купить дочери мобильный телефон и, поверив объявлению в социальных сетях, перевела аферистам 400 тысяч тенге. Но жительница столицы так и не дождалась ни телефона, ни возврата денег.

    «Установлено, что интернет-магазин и абонентский номер зарегистрированы в России. Поручаю направить сотрудников в командировку, чтобы они продолжили расследование на месте совместно с российскими коллегами. Возможно, что тех, кто попал в ловушку интернет-мошенников, будет больше. Я полностью беру это дело на свой контроль», - заверил Ерлан Тургумбаев.

    Глава ведомства отметил то, что число интернет-мошенничеств за последний год возросло в 2,5 раза и призвал граждан не доверять малознакомым людям, не попадаться на уловки аферистов.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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