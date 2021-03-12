Ерлан Тургумбаев о насилии над детьми: 80% преступлений совершены из близкого окружения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 80% преступлений в сфере бытового насилия было совершено в собственных домах граждан. Об этом заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Единственный вид преступления, который вырос в период пандемии - это в сфере бытового насилия. На самом деле люди оказались в замкнутом пространстве, все преступления совершались внутри одной той или иной семьи. Практически этот сектор общественных отношений оказался без должного контроля со стороны полиции. Мы это признаем. Практически мы все силы бросили на улицу, на блокпосты, карантинные мероприятия», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа в Сенате.

Также министр отметил, что в стране увеличилось количество насилия над детьми и привел статистику.

«В последнее время у нас нравственная сторона ухудшилась в семье… Я приведу статистику, которую нигде не приводил. Длительное нахождение граждан в условиях изоляции, также злоупотребление спиртными напитками привело к тому, что 80% (насилия - прим.ред.) совершается именно в собственном жилище. Подавляющее большинство преступлений - это изнасилование и насильственное действие сексуального характера в отношении детей было совершено лицами из близкого окружения. Всего было 825 преступлений. 669 из них совершены из близкого окружения, это 81%. 10% (совершили) - это отцы и отчимы. Сожители матерей, соседи, родственники и знакомые - это остальные 80%. Практически, это близкий круг, близкие отношения, и дети им доверяли. Дети попали в руки преступников», - сообщил Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа в Сенате.

По словам главы ведомства, иногда часто матери в защиту своих сожителей начинают давать противоречивые показания. Поэтому, как он отметил, МВД вовлечен в орбиту уголовных преследований.

«Часто общественность нас критикует за то, что мы не принимаем должных мер. В то же время здесь нужна консолидация всего общества, общественных организаций, министерств здравоохранения, образования, нужны нам психологи. По поручению Президента мы пришли к тому, что дела о половых преступлениях, изнасиловании будут расследовать женщины. Потому что не каждая потерпевшая женщина может рассказать в деталях сам механизм совершения преступления мужчине, который является следователем», - заявил министр.

Также по информации Ерлана Тургумбаева, по стране в два раза увеличат количество подразделений, специализирующихся по защите женщин от насилия.



