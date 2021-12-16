Ерлан Тургумбаев наградил полицейских-спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Министерстве внутренних дел состоялось торжественное мероприятие. Глава ведомства наградил спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения министр вручил медали, нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма 42 спортсменам.

Нагрудным знаком «Отличник ОВД» ІІ степени отмечен казахстанский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Елдос Сметов, медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награждены борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Нурислам Санаев и тяжелоатлетка, трехкратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Зульфия Чиншанло.

Глава МВД поздравил гостей и отметил выдающиеся успехи полицейских в спорте. Он пожелал спортсменам неиссякаемой энергии и новых побед.

Торжественное мероприятие продолжилось специально подготовленной концертной программой с участием артистов и ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК.