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Ерлан Тургумбаев наградил полицейских-спортсменов

16 Декабря 2021 10:00
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Ерлан Тургумбаев наградил полицейских-спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Министерстве внутренних дел состоялось торжественное мероприятие. Глава ведомства наградил спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения министр вручил медали, нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма 42 спортсменам.

Нагрудным знаком «Отличник ОВД» ІІ степени отмечен казахстанский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Елдос Сметов, медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награждены борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Нурислам Санаев и тяжелоатлетка, трехкратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Зульфия Чиншанло.

Глава МВД поздравил гостей и отметил выдающиеся успехи полицейских в спорте. Он пожелал спортсменам неиссякаемой энергии и новых побед.

Торжественное мероприятие продолжилось специально подготовленной концертной программой с участием артистов и ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК.


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#Видео   #МВД РК   #30 лет Независимости  
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