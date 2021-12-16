Ерлан Тургумбаев наградил полицейских-спортсменов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Министерстве внутренних дел состоялось торжественное мероприятие. Глава ведомства наградил спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения министр вручил медали, нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма 42 спортсменам.
Нагрудным знаком «Отличник ОВД» ІІ степени отмечен казахстанский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Елдос Сметов, медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награждены борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Нурислам Санаев и тяжелоатлетка, трехкратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Зульфия Чиншанло.
Глава МВД поздравил гостей и отметил выдающиеся успехи полицейских в спорте. Он пожелал спортсменам неиссякаемой энергии и новых побед.
Торжественное мероприятие продолжилось специально подготовленной концертной программой с участием артистов и ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК.
- Как журналисты освещали день обретения независимости
- Для нашего народа нет ценности выше, чем независимость - Маулен Ашимбаев
- Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости
- Аскар Мамин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости
- АНК: 30-летие Независимости - выдающееся событие в нашей истории
- Лучших полицейских отметили в Костанайской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана