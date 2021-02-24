РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:38, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Ерлан Тургумбаев: Цифровые технологии повышают оперативность казахстанской полиции

    None
    None
    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев проверил работу Центра оперативного управления города Уральска в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Главе ведомства показали оснащенность участковых пунктов и стационарных постов. Министр положительно оценил усилия местных исполнительных органов по созданию условий для сотрудников полиции, необходимых для несения службы.

    «Широкое использование современных технологических разработок в повседневной полицейской деятельности – одна из главных задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел. Это дает возможности и для профилактики правонарушений, и для более оперативного раскрытия преступлений. Работу в этом направлении следует продолжать. Мы живем в эпоху цифровизации и должны максимально использовать ее потенциал», - сказал глава МВД.

    В рамках концепции «слышащего государства», реализуемой по поручению Президента страны, с целью повышения доступности для населения министерством запущен новый процесс приема сообщений граждан в полицию с помощью мобильного приложения «102 KZ». На сегодняшний день воспользовались приложением и получили помощь более тысячи человек по всей стране.

    «Для защиты населения от преступности, создания безопасных и комфортных условий жизни, крайне важно быть всегда на связи с населением, держать руку на пульсе, уметь предвидеть и предотвращать опасность, которая грозит нашим гражданам. Поэтому информационно-коммуникационные технологии будут применяться во всех сферах деятельности», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

    Во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область министр посетил ряд объектов органов внутренних дел и Национальной гвардии. В их числе участковые пункты полиции и войсковая часть.

    Встречаясь с военнослужащими, министр отметил, что подразделения Национальной гвардии являются важной частью системы органов внутренних дел региона в обеспечении общественной безопасности.

    В Уральске Ерлан Тургумбаев также осмотрел один из десяти новых модульных стационарных постов полиции, установленных в наиболее людных и криминогенных местах. Министр убедился, что у полицейских нарядов есть все необходимое для несения службы в круглосуточном режиме.

    В завершение глава МВД встретился с личным составом департамента полиции и поставил новые задачи по обеспечению безопасности в регионе.


    Теги:
    МВД РК Цифровой Казахстан Борьба с преступностью Правоохранительные органы Западно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!