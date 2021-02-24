Ерлан Тургумбаев: Цифровые технологии повышают оперативность казахстанской полиции

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев проверил работу Центра оперативного управления города Уральска в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Главе ведомства показали оснащенность участковых пунктов и стационарных постов. Министр положительно оценил усилия местных исполнительных органов по созданию условий для сотрудников полиции, необходимых для несения службы.

«Широкое использование современных технологических разработок в повседневной полицейской деятельности – одна из главных задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел. Это дает возможности и для профилактики правонарушений, и для более оперативного раскрытия преступлений. Работу в этом направлении следует продолжать. Мы живем в эпоху цифровизации и должны максимально использовать ее потенциал», - сказал глава МВД.

В рамках концепции «слышащего государства», реализуемой по поручению Президента страны, с целью повышения доступности для населения министерством запущен новый процесс приема сообщений граждан в полицию с помощью мобильного приложения «102 KZ». На сегодняшний день воспользовались приложением и получили помощь более тысячи человек по всей стране.

«Для защиты населения от преступности, создания безопасных и комфортных условий жизни, крайне важно быть всегда на связи с населением, держать руку на пульсе, уметь предвидеть и предотвращать опасность, которая грозит нашим гражданам. Поэтому информационно-коммуникационные технологии будут применяться во всех сферах деятельности», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область министр посетил ряд объектов органов внутренних дел и Национальной гвардии. В их числе участковые пункты полиции и войсковая часть.

Встречаясь с военнослужащими, министр отметил, что подразделения Национальной гвардии являются важной частью системы органов внутренних дел региона в обеспечении общественной безопасности.

В Уральске Ерлан Тургумбаев также осмотрел один из десяти новых модульных стационарных постов полиции, установленных в наиболее людных и криминогенных местах. Министр убедился, что у полицейских нарядов есть все необходимое для несения службы в круглосуточном режиме.

В завершение глава МВД встретился с личным составом департамента полиции и поставил новые задачи по обеспечению безопасности в регионе.