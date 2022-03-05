Ерлан Сыдыков - о партии AMANAT: Путь к улучшению пролегает только через конкуренцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, академик НАН РК Ерлан Сыдыков высказал свое видение трансформации партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время по предложению Главы государства, лидера партии Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был созван съезд партии. Главная новость - сменилось название партии. Смена название также означает и смену политики партии, ее трансформации. По словам президента, лидера партии, теперь в новом Казахстане будет много партий. То есть все партии выходят на общую конкурентную площадку. Возникают дискуссии, политические споры. Таким образом, мы растем. То есть, путь к улучшению пролегает только через конкуренцию»,- сказал Ерлан Сыдыков в беседе с корреспондентом Казинформа.

По мнению ученого, до сих пор партия власти всегда была партией-победителем.

«В основе Парламента и Правительства стоят представители этой партии. А теперь возникает вопрос, сможет ли она удержать ту же позицию? Это покажет время. Сможет ли она измениться, стать достойной Нового Казахстана. Все зависит от этого. На этом съезде Президент заявил о необходимости избавления от бюрократии. Ранее в партии действительно наблюдалась бюрократия. Это не должно быть так. Не надо строить программу сверху, она должна вытекать с низов. Каждая партия должна стремиться быть достойной», - добавил Ерлан Сыдыков.