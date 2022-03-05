Ерлан Сыдыков - о партии AMANAT: Путь к улучшению пролегает только через конкуренцию
«В ближайшее время по предложению Главы государства, лидера партии Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был созван съезд партии. Главная новость - сменилось название партии. Смена название также означает и смену политики партии, ее трансформации. По словам президента, лидера партии, теперь в новом Казахстане будет много партий. То есть все партии выходят на общую конкурентную площадку. Возникают дискуссии, политические споры. Таким образом, мы растем. То есть, путь к улучшению пролегает только через конкуренцию»,- сказал Ерлан Сыдыков в беседе с корреспондентом Казинформа.
По мнению ученого, до сих пор партия власти всегда была партией-победителем.
«В основе Парламента и Правительства стоят представители этой партии. А теперь возникает вопрос, сможет ли она удержать ту же позицию? Это покажет время. Сможет ли она измениться, стать достойной Нового Казахстана. Все зависит от этого. На этом съезде Президент заявил о необходимости избавления от бюрократии. Ранее в партии действительно наблюдалась бюрократия. Это не должно быть так. Не надо строить программу сверху, она должна вытекать с низов. Каждая партия должна стремиться быть достойной», - добавил Ерлан Сыдыков.