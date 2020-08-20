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Ерлан Саиров: Праймериз - хорошая возможность для самореализации молодежи и активных граждан

Автор:  
Серик Сабеков
20 Августа 2020, 17:00
Ерлан Саиров: Праймериз - хорошая возможность для самореализации молодежи и активных граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праймериз, который проводит партия Nur Otan, кажется нам очень хорошим окном возможности для самореализации молодежи и в целом активных граждан. Об этом заявил политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Ерлан Саиров в ходе онлайн брифинга в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мире происходят глубинные процессы, мы видим, что в США, в Европе, везде идут массовые волнения, протесты. Сегодня сама суть государственности меняется. Государственность после пандемии оказалась не готовой создать такие вот системы справедливости и равноправия», - сказал Ерлан Саиров.

Эти мировые тренды, по его словам, будут иметь глубокое влияние и на Казахстан.

«Поэтому на сегодняшний день праймериз, который проводит партия Nur Otan, кажется нам очень таким хорошим окном возможности для самореализации молодежи и в целом активных граждан. У нас в стране есть глубокие проблемы в социальной сфере, в экономической сфере, мы об этом знаем, но нам на этом зацикливаться не хочется», - добавил Ерлан Саиров.

Ранее Елбасы призвал партийцев участвовать в праймериз.

«Это проводится впервые, это внутрипартийные выборы, это и есть реальный социальный лифт, конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов», - сказал Нурсултан Назарбаев.


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