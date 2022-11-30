Ерлан Саиров объяснил свой поступок с плевком в прямом эфире

30 Ноября 2022, 12:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Саиров объяснил свой поступок с плевком в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса ему был задан вопрос: «Считаете ли вы свой плевок – плевком в сторону олигархов?».

«Обязательно, если олигархи плюют на проблемы и чаяния народа, то народ имеет право плюнуть им в лицо», - сказал Ерлан Саиров.

Он также высказался по поводу эстетичности своего поступка.

«Вы знаете, я за свой проступок извинился, попросил прощения у народа нашей страны. Вчера в прямом эфире еще раз извинился. Это такое рефлексивное состояние. Там был мороз, лютый холод. Мы пять часов находились на улице. Я попросил прощения. Я считаю, что народ меня принял. Вчера вечером было очень много звонков со всех уголков Казахстана. Они меня поддерживают», - отметил Ерлан Саиров.

Ранее видео с плевком депутата в прямом эфире телеканала было распространено в соцсетях.