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Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти

30 Января 2022 19:36
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Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Нам нужны серьёзные институты разделения власти. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера в интервью на телеканале «Хабар» Президент сказал, что нужно трансформировать и Парламент и партийную систему. Если партийная система будет трансформирована, партия «Nur Otan» должна стать организацией европейского типа. В партии не должны быть такие элементы административного воздействия, лоббирования узких социально-экономических вопросов, то есть партия должна превратиться в реальную политическую силу, которая способна работать с людьми напрямую. Мы должны стремиться к этому, и только тогда будут устойчивые реализации, способные вносить лепту в социально- экономическое развитие нашей страны», - отметил депутат.

По словам Ерлана Саирова, нам нужны сильные институты разделения властей.

«Государственные институты создают основу плюрализма мнений и являются фундаментом политической устойчивости.

В Парламенте должны быть представлены широкий спектр политических сил.

Это является залогом стабильности страны», - добавил мажилисмен.

Напомним , вчера в эксклюзивном интервью Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что серьезно думает над реформированием парламентской системы.

«Как бы предугадывая некоторые события в будущем, я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно же, партийной системы», - сказал в ходе эксклюзивного интервью телеканалу «Хабар» Касым-Жомарт Токаев.




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#Мажилис  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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