Ерлан Саиров: Мы все знаем, что волнует наших граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Круглый стол, посвященный деятельности Национального совета общественного доверия, состоялся в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно Указом Президента РК был создан Национальный совет общественного доверия. Как мы все знаем, в Казахстане есть очень большой запрос на проведение политических реформ. В стране сейчас проходит транзитный период, и в этом периоде очень важным является, во-первых, понять пульс основных идей нашего народа. Во-вторых, уточнить - какие вопросы в общественно политическом поле волнуют граждан нашей страны. Поэтому такой диалог необходим и важен», - сказал заместитель председателя Федерации профсоюзов РК, член Нацсовета Ерлан Саиров на круглом столе.

По его словам, важность диалога понимает все общество, поэтому, нужно находить баланс и консенсус.

«Мне кажется, Совет как раз будет тем механизмом, который будет создавать определенный баланс и консенсус во многих параметрах общественно-политических процессов в нашей стране. Как мы все знаем, в стране накопились очень много проблем и вопросов не только в общественно-политической сфере, но и в национальной, трудовой сфере, в сфере защиты интересов наших граждан», - отметил он.

Как проинформировал политолог, в рамках Совета будет создана площадка для открытого обсуждения насущных проблем.

«Основной миссией Совета является диалог, а также создание диалоговой площадки, где мы могли бы находить очень тонкую материю национального диалога. Национальный диалог нужен в Казахстане. У нас общественно-политическая палитра различная. Мы должны создать национальный диалог для того, чтобы в самых приоритетных вопросах, в интересах нашего государства мы имели общие цели и общие задачи», - подчеркнул Е. Саиров.

«Мы все знаем, какие вопросы волнуют наших граждан. Сейчас свод закона в общественно-политической сфере, особенно законы «О выборах», «О СМИ», «О митингах», «О партиях» не соответствуют велению времени. Я думаю, что эти законы следует немножко реформировать. Также нам надо подумать об аспектах развития местного самоуправления в стране. В повестке дня нашего государства есть очень актуальный вопрос децентрализации политических процессов в стране. Также мы знаем, что в социальной сфере есть проблемы», - привел примеры политолог.

Напомним, 17 июля текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан».

Вместе с тем, был опубликован состав Национального совета, куда вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи. Национальный совет будет возглавлять Президент Республики Казахстан.

Глава государства объявил о создании Национального совета на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

Фото: Мухтар Холдорбеков